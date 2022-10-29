عندما تنتهي صلاحية العملاء .. السديس مثالا

العالم - سبورتي

عبد الرحمن السديس وعلى منبر الحرم المكي: محمد بن سلمان شاب طموح ومحدث وملهم ؟!! .

السديس : السعودية والولايات المتحدة قطبا هذا العالم ويقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والازدهار؟!!.

بتكليف من "مبس" قامت هيئة مكافحة الفساد بإجراء تحقيق حول ثروة امام الحرم المكي، واكتشفت أن قيمة أملاكه قد تجاوزت الـ600 مليون ريال. بعد المساومة والتهديد بعزله من المنصب، تنازل عن معظم ثروته.

يا ترى ماذا فعل المطبل ليغضب عليه ولي العهد، وهل من مزيد؟ .

ختاما ، ما هو هدف الامير الغر من استهداف كل من له صلة بالدين والثقافة والحريات الدينية في السعودية وتشجيع الانحلال والخلاعة والاباحة.