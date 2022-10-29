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اللواء حسين سلامي : الشعب الايراني اكد بان الثورة الاسلامية لن تتزعزع ولن تتصدع بمحاولات بعض المغفلين

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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