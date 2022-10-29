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العراق..وزير الداخلية يلغي كافة الاوامر الوزارية السابقة

العراق..وزير الداخلية يلغي كافة الاوامر الوزارية السابقة
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري،السبت، بالغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة الصادرة من وكلاء الوزارة وقادة الشرطة والمدراء العاميين لحين تشكيل لجنة عليا تنظر فيها.

العالم-العراق

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العراق..وزير الداخلية يلغي كافة الاوامر الوزارية السابقة

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