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شاهد: مسيرة جماهيرية في نابلس دعما لـــ"عرين الأسود"

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

نظمت جماهير فلسطينية مسيرة وسط مدينة نابلس، بعد منتصف الليلة الماضية، دعما لمجموعات "عرين الأسود".

العالم - فلسطين

وانطلقت المسيرة بعد بيان من "عرين الأسود" أكد فيه على استمرار نضالها ضد الاحتلال.

وجاء في البيان: واهم من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات أصلا عنه.

وفي رسالة للشعب الفلسطيني: نقول لكم يا أحبتنا يا أبناء شعبنا يا تاج الرؤوس يا درعنا الواقي، إن مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا إلى ثلاث أقسام قسم شهداء مضوا ينعمون بإذن الله في جنات النعيم، وقسم جرحى قطعت أشلائهم في سبيل أن تستمر المقاومة، وقسم ينتظر هم جنود الله لا يعلمهم إلا هو.

وهتف المشاركون في المسيرة بالتأييد للمقاومة والتأكيد على الالتفاف الشعبي حول مجموعات "عرين الأسود".

وشهدت المسيرة مشاركة لمقاومين من "عرين الأسود" وسط هتافات تأييد لهم.

وقال أحد المشاركين في المسيرة لمقاومي "عرين الأسود": أنتم الشرف فينا، تضحون بأموالكم وأنفسكم من أجلنا، وهذا أقل الواجب المفروض علينا من أجلكم، ندعوا لكم أن يسدد الله رميكم وأن تكونوا متحدين وأقواء وأن ترفعوا رؤوسنا في مواجهة الاحتلال، أتمنى أن توجهوا ضربات موجعة للصهاينة، وإذا كنتم أنتم بخير فنحن بخير.

وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات مساندة للمعتقل مصعب اشتية أحد كوادر "عرين الأسود".

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