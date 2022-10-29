‘السديس’ حديث مواقع التواصل.. بن سلمان ينقلب على بوقه!

العالم - نبض السوشيال

وقال الحساب الذي ينشط على "تويتر"، "لم يبقَ أحد إلا ضربه ابن سلمان؟ وصل الأمر مؤخراً إلى الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس، حيث كلّف مبس هيئة مكافحة الفساد بإجراء تحقيق بثروته، واكتشفوا أن قيمة أملاكه قد تجاوزت الـ600 مليون ريال".

وقال الحساب الذي دأب على نشر أخبار إنه "بعد المساومة والتهديد بعزله من المنصب، تنازل عن معظم ثروته".

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان قرار بن سلمان سبقه هجوم غير مسبوق على الداعية السديس، تخلله اتهامات بالفساد بصفته الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الهجوم ومناسبته وتوقيته، وهل من الممكن ان يكون ما جرى مجرد سيناريو تم تحضيره لإظهار بن سلمان كمصلح تزامنا مع فضائح مواسم الرياض.

وبحسب ما نشر حينها من المغردين السعوديين، فإن اتهامات وجهت للسديس حول توسعة الحرم، إذ أورد حساب مثير للجدل قال إنه يمتلك معلومات حصرية ويدعو نفسه بأنه “ويكيليكس متخصص للفساد في مكة والحرم”، أن إدارة الحرم المكي تلقت رشاو من أجل عدم إزالة فنادق.

وتداول مغردون أيضا، أوراقا تحمل اسم ابنته، وتشير إلى توظيفها في الحرم، كمساعد إدراي، الأمر الذي أثار اتهامات للسديس بأنه يستغل نفوذه لتوظيف أفراد من عائلته.

ومن المعروف عن الداعية السديس انه لم يصعد يوما على منبر الحرم المكي دون ان يمتدح ولي العهد محمد بن سلمان او يتحدث عن "قيادته الحكيمة" للبلاد.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي فعله السديس ليغضب عليه ولي العهد، وهل من مزيد؟

وقال مغردون آخرون ما هو هدف بن سلمان من استهداف كل من له صلة بالدين والثقافة والحريات الدينية في #السعودية وتشجيع الانحلال والخلاعة والاباحة؟

حساب "نحو الحرية" علق قائلا:

السديس لو تنفس لقال "نشكر ولاة أمرنا على توفير هذه الفرصة لنتنفس" والآن لا أدري كيف هي مشاعره بعدما أستولى محمد بن سلمان على معظم ثروته البالغة (600 مليون ريال)، هل سيستمر في التطبيل ؟!

"أحلام2" اعتبرت ان ما حدث "آيه من آيات تسليط الله الظالم على كل من سانده .. سبحان الله العظيم".

"سعيد بن ناصر الغامدي" قال:

د. عبد الرحمن السديس..الأخبار أفادت أن #مبس سحب منك مئات الملايين من الريالات ! باعتبارها فساداً ! 1- من أين لك هذا ؟ 2- هل كسبك لها متلبّس بفساد ؟ 3-هل ستواصل دعاءك وغلوّك في مدح #مبس ؟ 4-هل يليق أن تخطب على منبر #الحرم_المكي بعد أن سرّب #بن_سلمان هذه الأخبار عنك؟ الله المستعان

"حمود الأهنومي" علق قائلا:

رغم كل تطبيل عبدالرحمن السديس لمحمد بن سلمان إلا أنه لم يسلم من بطشه، حيث قام مبس بالاستيلاء على ثروة السديس بتهمة الفساد، تبلغ ثروة إمام الحرم 600 مليون ريال سعودي.. هذا خبر حقيقي، لكن ما العنوان المناسب لهذا الخبر الرائع؟

"الـعُـقَــــاب." غرد قائلا:

سبحان الله !! السديس الذي ملأ الدنيا تطبيلا ارضاءً لابن سلمان؛ اليوم ابن سلمان يصادر ثروته البالغة 600 مليون ريال!! "خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين"