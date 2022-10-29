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"جيش سوريا الحرة".. مكيدة أمريكية جديدة في الجنوب السوري

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

بعد ان اعادت هيكلته قامت امريكا بتغير اسم "جيش المغاوير" المرتبط بداعش الى "جيش سوريا الحرة"، لتستفيد منه في حماية قاعدتها في التنف جنوب سوريا.

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"جيش سوريا الحرة".. مكيدة أمريكية جديدة في الجنوب السوري