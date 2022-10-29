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نقطة تواصل

التطبيع البحريني مع  الصهاينة بدأ يأخذ اشكالاً مخجلة

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

برنامج "نقطة تواصل" من التفاعل والتواصل على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل، في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء مثلاً "ان لم تستحي فأصنع ما شئت" لان النظام البحرين لم يستحي عندما طبّع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

خاص العالم

لانه من الواضح ان النظام عندما طبّع لم يمنعه لا الردع الانساني ولا الديني ولا الاخلاقي، وطبّع مع الصهاينة الذين تغلغلوا في كافة مفاصل الحياة في الديرة البحرينية.

وفي هذا الاسبوع وعلى قاعدة "ان لم تستحي فاصنع ما شئت" اعاد النشطاء البحارنة تداول ونشر مقطع فيديو للصحفية عهدية احمد، التي طبّعت جهاراً ونهاراً منذ كم شهر مع كيان العدو الاسرائيلي على طريقتها الخاصة، حيث اهدت قائلة: "هكذا كانت المرأة الخليجية، وأنا معجبة جداً بدعم المرأة في الجيش الاسرائيلي، فشكراً، كنا هنا واصبحنا هنا واليوم بتنا هنا، ونحمل كيساً بالعلم البحريني شكراً جزيلاً".

لماذا نشطاء البحرين اعادوا التذكير بمقطع هذا الفيديو الذي انتشر في وقته وكان حديث المنصات الرقمية في البحرين؟

لانه على نفس القاعدة "مع الخيل يا شقرا" قامت احدى البحرينيات الجديدات بالتطبيع مع الصهاينة!!

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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نقطة تواصل التطبيع البحريني مع  الصهاينة بدأ يأخذ اشكالاً مخجلة