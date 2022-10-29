الصحة السورية تطلق غداً حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا

العالم-سوريا

وتستمر الحملة حتى الـ 3 من الشهر القادم وفق بيان الوزارة ، موضحة أنها تستهدف الأشخاص فوق 18 من العمر، كما يمكن إعطاء اللقاح للنساء الحوامل والمرضعات وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت الوزارة إلى أن موانع الإعطاء تقتصر على التحسس من جرعة لقاح سابقة أو الإصابة الحالية بالفيروس.

وبينت الوزارة أنه يشارك في الحملة 3841 عاملاً صحياً موزعين على21 مشفى و852 مركزاً صحياً و368 فريقاً جوالاً بمختلف المحافظات لافتة إلى أنه تتوفر الجرعة الأولى والثانية حسب نوع اللقاح ويمكن أخذ الجرعة الداعمة بفارق 6 أشهر عن الجرعة الأخيرة.