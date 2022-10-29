ما الذي يتربص بإبن سلمان ليمتنع عن السفر خارج السعودية؟

خاص العالم

في الاسبوع الحالي شهد اعتذار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن السفر للجزائر، للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد هناك، واعلن الديوان الملكي السعودي، ان طبيب بن سلمان نصحه بألا يسافر لانه لديه مشكلة في الاذن الوسطى، ولايستطع السفر لمسافات طويلة.

هذا الخبر يطرح الكثير من الاسئلة، فما هو السبب الحقيقي وراء امتناع بن سلمان من السفر خارج السعودية؟ ولا يفكر بان يخرج من السعودية خلال الوضع الحالي؟

ورأى رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح الدكتور سعد الفقيه: ان بن سلمان خائف من ان يسافر خارج البلاد، حيث تتربص به امريكا وترتب انقلاباً ضد داخل العائلة الحاكمة، وان محمد بن سلمان لديه وسواس ويشك بكل شيء ويخاف من كل شيء، ويظن انه ستنقلب عليه العائلة خلال غيابه، ولهذا اعتذر عن السفر، مؤكداً انه تم اختيار مرض الاذن الوسطى ليبرر عدم السفر بالطيارة، لانه سيخرج على التلفزيون حينها سيراه الناس بانه طبيعي.

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