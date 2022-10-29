السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال سیاري: العدو لن يستطيع بث الفرقة بين ابناء الشعب الايراني عبر الاغتيالات

الادميرال سیاري: العدو لن يستطيع بث الفرقة بين ابناء الشعب الايراني عبر الاغتيالات
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أشار مساعد قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال " حبيب الله سياري" الى مختلف المؤامرات التي يحوكها الأعداء ضد الشعب الايراني بينها اثارة الفرقة بين شرائحه، مؤكدا أن العدو لن يستطيع بث الفرقة بين ابناء الشعب من خلال اللجوء الى القتل والاغتيالات لأن اواصره وثيقة ومتماسكة.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح للادميرال " سياري " خلال مشاركته في مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداء الارهابي الأخير على المرقد الطاهر لأحمد بن موسى (عليهما السلام) التي جرت في مدينة شيراز اليوم السبت، موضحا أن عدو ايران لن يستطيع عبر اعماله الارهابية ايجاد شرخ بين ابناء الشعب الايراني.

وأشار الى تضحيات أهالي محافظة فارس في مرحلة الدفاع المقدس حرب صدام على ايران للفترة (1980 – 1988)، وأكد أن هؤلاء الغيارى الدين قدموا 15 الف شهيد، يشاركون اليوم في تشييع جثامين هؤلاء الشهداء.

واعتبر المسؤول الوحدة والانسجام والتنسيق في مراسم التشييع بأنها تظهر بصيرة الشعب الايراني ومعرفته بالعدو قائلا: ان اهالي فارس يتميزون بالبصيرة والمعرفة ودافعوا عن الدين وثغور ايران ولايزالون يدافعون عن هذا الوطن.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. حضور جماهيري لافت في تشييع شهداء شيراز بمشهد المقدسة

انتفاضة اهالي شيراز تكريما لشهداء جريمة مرقد "شاهجراغ" الارهابية + صور وفيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد ردود فعل غاضبة .. ماذا يكمن خلف قرار محمود عباس تشكيل مجلس أعلى للقضاء ؟

العراق..وزير العمل العراقي يزور قبر الشهيد أبو مهدي المهندس قبل المباشرة بمهامه.. صور

بالصور الكشف عن نشر الإمارات منظومة دفاع جوي من صنع "الاحتلال"

الادميرال سیاري: العدو لن يستطيع بث الفرقة بين ابناء الشعب الايراني عبر الاغتيالات

طهران تنتقد موقف مجلس الامن الدولي المتقاعس حيال الكيان الصهيوني

بعد شيراز .. مراسم تشييع مهيبة لشهداء جريمة شاهجراغ الارهابية في مشهد 