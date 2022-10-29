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وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي: دول العدوان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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