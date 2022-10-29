السوداني يشكل فريقاً للتقصي في وزارة الصحة

العالم-العراق

وقال مكتب السوداني، في بيان ، إن الأخير "زار مقر وزارة الصحة، وترأس اجتماعا ضمّ وزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة، مؤكداً ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي الذي يمثل أولوية للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري".



وأشار الى أن "الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، وأن فريقا للمتابعة جرى تكليفه لتقصّي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفنّي للوزارة"، موجهاً بضرورة تطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية.



وأكد السوداني، على "أهمية توطين صناعة الأدوية محليًا، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع دخلها المحدود".