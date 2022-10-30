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السوداني يوجه بالتحقيق بانفجار شرقي بغداد

السوداني يوجه بالتحقيق بانفجار شرقي بغداد
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني مساء السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن انفجار شرقي بغداد.

العالم - العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد واطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث".

وكان مصدر أمني أفاد السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" في صهريج بحي البنوك شرقي بغداد.

وحسب مصادر أمنية وطبية ان الحصيلة الاخيرة للقتلى هي 10 اشخاص اضافة لاصابة 20 آخرين بانفجار وقع شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر الأمنية إن الانفجار وقع في مرأب بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى عندما انفجرت عبوة ناسفة ملصقة بسيارة، ما أدى إلى وقوع انفجار آخر لشاحنة لنقل الغاز كانت قريبة من المكان.

وتضافت المصادر، ان معظم الضحايا من لاعبي كرة القدم الهواة الذين كانوا في الملعب الواقع بالحي السكني الذي يقطنون فيه، غير ان مصادر امنية اخرى قالت ان الانفجار ناتج عن خلل فني في الصهريج.

وذكر بيان للجيش العراقي أن قوات الأمن تحقق في سبب الانفجار، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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