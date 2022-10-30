كتيبة "أسود الحق" تزف شهيدها محمد الجعبري منفذ عملية الخليل

العالم - فلسطين

وجاء في بيان "كتيبة أسود الحق":

"ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

"بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين".

واضاف:

"تزف كتيبة أسود الحق إلى العلا فارسا من فرسانها الميامين: الشهيد القسامي المجاهد/ محمد كمال الجعبري والذي ارتقى بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية قبل قليل في مستوطنة كريات أربع.. ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحدا.

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء".

وإنا لله وإنا إليه راجعون..

ونشرت مصادر عبرية تفاصيل عن المسؤول الكبير الذي قتل في عملية الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت المصادر، أن القتيل مسؤول كبير سابق في الشاباك وهو المسؤول عن الأمن في مستوطنة كريات أربع في الخليل.

وبينت المصادر، أن المصاب الثاني في عملية كريات أربع هو المستوطن المتطرف عوفر يوحنا أحد كبار قادة الاستيطان في منطقة الخليل وهو بحالة صحية خطيرة، وكان معروف لكل أهل الخليل بالتنكيل بالفلسطينيين والاعتداء عليهم .