القبض على 3 أشخاص بتهمة التحرش بفتاة في مكان عام بالسعودية

العالم - السعودية

وفي بيان له، أوضح جهاز الأمن العام السعودي أن شرطة منطقة الرياض ضبطت "3 أشخاص لتحرشهم بامرأة في أحد الأماكن العامة".

وأضاف البيان أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "لحظة التحرش" بالمؤثرة الاجتماعية، ليان عبد الله، في منطقة البويفارد في العاصمة الرياض، القريبة من فعاليات موسم الرياض.

وقالت الفتاة إن المعتدين عليها كانوا "يمسكوني بكل مكان"، متسائلة: "الواحد جاء ينبسط ولا يتحرشون فيه".