الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

هو الثاني خلال الـ3 أيام..

القوات التركية تسحب رتلا عسكريا من منطقة 'خفض التصعيد'

القوات التركية تسحب رتلا عسكريا من منطقة 'خفض التصعيد'
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

سحبت القوات التركية رتلا عسكريا من منطقة "خفض التصعيد" وهو الانسحاب الثاني خلال 3 أيام.

العالم - سوريا

وكان "المرصد السوري" المعارض قد افاد بانسحاب رتل عسكري تركي من منطقة "خفض التصعيد" في إدلب باتجاه الأراضي التركية، وأن الرتل تألف من 7 دبابات و10 مدرعات مع طواقهما، إضافة لأكثر من 15 ناقلة جند محملة بالعناصر.

وأشار "المرصد" إلى أنه، بتاريخ 26 تشرين الأول الجاري، انسحب رتل عسكري للقوات التركية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي، تألف من 10دبابات وعدد من المدرعات، إضافة لنحو 20 ناقلة جند محملة بالعناصر، باتجاه الأراضي التركية.

وقال "المرصد" إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة القوات التركية بتخفيض أعداد قواتها المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد" بعد الهدوء المستمر منذ ثلاث سنوات.

روابط ذات صلة

تركيا تعتزم انشاء قيادة موحدة للميلشيات التابعة لها في سوريا

الدفاع الروسية: تصفية 13 مسلحا بينهم قياديون في شمال سوريا

الجيش السوري يلقن الاهاربيين درسا في سهل الغاب وريف ادلب

الجيش السوري يوجه ضربات قاصمة لمواقع للنصرة بريف حماة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هدوء حذر يلف قرى ريف ديرالزور الشمالي المحاذية لقاعدة للقوات الامريكية

الخارجية الايرانية تعزي العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد

هو الثاني خلال الـ3 أيام.. القوات التركية تسحب رتلا عسكريا من منطقة 'خفض التصعيد'

ما الذي دفع روسيا إلى تعليق مشاركتها في صفقة نقل الحبوب؟

السلطات المصرية توضح حقيقة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى "نقدي"

شاهد بالفيديو... لبنان.. عون يغادر القصر الرئاسي ويعلن قبول استقالة حكومة ميقاتي