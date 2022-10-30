القوات التركية تسحب رتلا عسكريا من منطقة 'خفض التصعيد'

العالم - سوريا

وكان "المرصد السوري" المعارض قد افاد بانسحاب رتل عسكري تركي من منطقة "خفض التصعيد" في إدلب باتجاه الأراضي التركية، وأن الرتل تألف من 7 دبابات و10 مدرعات مع طواقهما، إضافة لأكثر من 15 ناقلة جند محملة بالعناصر.

وأشار "المرصد" إلى أنه، بتاريخ 26 تشرين الأول الجاري، انسحب رتل عسكري للقوات التركية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي، تألف من 10دبابات وعدد من المدرعات، إضافة لنحو 20 ناقلة جند محملة بالعناصر، باتجاه الأراضي التركية.



وقال "المرصد" إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة القوات التركية بتخفيض أعداد قواتها المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد" بعد الهدوء المستمر منذ ثلاث سنوات.