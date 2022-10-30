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الخارجية الايرانية تعزي العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد

الخارجية الايرانية تعزي العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

 أعربت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأحد، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

العالم - ايران

وتقدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بصادق تعازيه لذوي ضحايا حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس السبت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 10 اشخاص مصرعهم و اصيب 12 اخرين بينهم أطفال، في حصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة خطورة بعض حالات الجرحى الذين توزعوا على عدد من مستشفيات العاصمة، وسط استمرار التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار الذي استبعد مسؤولون أمنيون في بغداد أن يكون إرهابيا.

وهز انفجار عنيف ليلة أمس السبت حي القاهرة شرقي بغداد، نتيجة انفجار صهريج غاز كان مركونا داخل ساحة لوقوف الشاحنات، وتسبب الانفجار في تطاير شظايا وأجزاء من الشاحنة على ملعب لكرة القدم ومقهى وعدد من المنازل، متسببا في سقوط قتلى وجرحى، بينهم منزل انهار نتيجة شدة القصف.

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الخارجية الايرانية تعزي العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد

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