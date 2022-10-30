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شاهد.. محاور اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الجزائر

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت أمس في الجزائر اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، المقررة في الأول والثاني من الشهر المقبل.

العالم - مراسلون

وفي اليوم الثاني من الاجتماعات تُعقد جلسة تشاورية من المرتقب أن تنتهي بنشاط ثقافي، فيما خصصت أعمال اليوم الأول لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشاريع القرارات وإقرارها.

ودعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشدداً على ضرورة عدمِ نسيان القضية الفلسطينية وسط تمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع.

وأکد مراسل قناة العالم في الجزائر ان القضية الفلسطينية تشکل موضوعاً محورياً علی جدول أعمال القمة حيث تعتبر الجزائر والعديد من الدول العربية ان القضية الفلسطينية هي القضية الأم والقضية الاساسية لدی الأمم العربية.

وأوضح ان الازمات في بعض الدول العربية ايضاً ستکون من المواضيع ذات الاهتمام في جدول اعمال القمة وسيتم التطرق الی الازمات في ليبيا وسوريا واليمن وغيرهم من الدول.

وأشار الی الازمة الغذائية التي يمر بها العالم إثر الحرب في اوکرانيا، مؤکداً ان موضوع الازمة الغذائية سيکون أحد أهم المواضيع التي سيتم بحثها في القمة.

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