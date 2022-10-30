انتخابات التجديد النصفي الأمريكية .."ديمقراطية" أمريكا على "المحك"

العالم - الأميركيتان

ودعا الديمقراطيون الناخبين إلى الإسراع في التصويت بالبريد أو في مراكز الاقتراع.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مركز الاقتراع بولاية ديلاوير، وشارك في التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى يوم 8 نوفمبر.

وقال بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره الشهر المقبل إنه سيزور ولايات أمريكية أخرى في الأيام المقبلة لمساعدة الحزب الديمقراطي في النضال من أجل كل تصويت.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، قد يخسر الديمقراطيون أمام الجمهوريين ويفقدون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وكان الديمقراطيون يأملون أن يساعدهم التعامل مع قضية الإجهاض في اكتساب زخم للانتخابات، لكن الناخبين أكثر اهتماما بالوضع الاقتصادي والتضخم الذي بلغ ذروته ولم نشهده في الولايات المتحدة منذ عقود.

وأضاف بايدن للصحفيين عندما سئل عن انتخابات التجديد النصفي "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد زرت حتى الآن 36 دائرة وسأصل في الأيام المقبلة إلى تجمعات الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا ونيومكسيكو وماريلاند".

وأشار إلى أن"رسالته الرئيسة هي أن الناخبين مطالبون باتخاذ قرار مبدئي، والذي قد يشكل بشكل كبير العقود المقبلة في أمريكا".

وأكد: "هذا ليس استفتاء، إنما خيار أساسي، بين رؤيتين مختلفتين تمامًا للبلد."مشددا على أن الانتخابات الحالية تدور حول مستقبل "الديمقراطية"!!.

ومنذ أشهر أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين في طريقهم لإحداث ثورة في مجلس النواب، حيث تتنافس جميع المقاعد الـ 435 للانتخابات، وللحصول على أغلبية هناك بعد أربع سنوات من الأغلبية الديمقراطية.

ويوجد حاليا في مجلس الشيوخ تعادل رسمي (50-50) لكن الديمقراطيين يتمتعون بميزة عملية لأن التصويت الحاسم يخص نائب الرئيس كامالا هاريس.

وتوقعت استطلاعات الرأي لأشهر أن حزب بايدن سيحافظ على ميزته الضيقة، لكن منذ ذلك الحين في منتصف الشهر كان هناك تآكلا دراماتيكيا لقوتها.

الجدير ذكره أنه من بين 100 مقعد في مجلس الشيوخ، يوجد 35 مقعدا مطروحة للانتخابات الحالية، منها 21 يشغلها حاليا الجمهوريون و14 يشغلها الديمقراطيون.