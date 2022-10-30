بايدن يثير موجة سخرية في خطابه خلال حفل الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا

العالم - الأميركيتان

وخلال خطابه تفاخر بايدن بنجاح حزبه في الدفاع عن قانون الرعاية الصحية الأمريكي المعروف باسم "أوباما كير"، الذي تم سنه في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال إنه بفضله حصل الديمقراطيون على غالبية المقاعد في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

وفي خطابه، قال بايدن: "سيحاولون (الجمهوريون) للمرة الـ499، أو أيا كان الرقم، ما زالوا مصممين على إلغاء قانون الرعاية الصحية. إذا فعلوا ذلك، فهذا يعني الجميع.. بدون مزاح".

وأضاف:"لهذا هزمناهم في 2018 عندما حاولوا القيام بذلك. ذهبنا إلى 54 ولاية"، عوضا عن 50 ولاية.

وتعرض بايدن لموجة من السخرية من قبل الأمريكيين بعد خطابه هذا حيث وصفه الأميركيون بالخرف تماما.

وانتقدت النائبة لورين بويبرت، الرئيس بايدن بسبب زلة لسانه، وغردت بسخرية: "يقول جو بايدن الآن إن هناك 54 ولاية. أعتقد أنه إذا كنت تحسب حالات الإنكار والارتباك والخداع والكارثة التي تسبب فيها نظامك فقط قد يكون هذا العدد صحيحا".

وسخر توم بيفان، رئيس RealClearPolitics، من بايدن ومن الرئيس السابق أوباما، الذي زعم ذات مرة أن هناك “57 ولاية أمريكية”، وقال بيفان في تغريدته: "يبدو أننا فقدنا 3 ولايات منذ عام 2008!".

وغرد الممثل والمحافظ روب شنايدر: "قال بايدن إن هناك 54 ولاية في أمريكا. الخطاب التالي سيشرح 81 مليون صوت …".

وأعرب الممثل الكوميدي المحافظ تيرينس ويليامز عن أسفه على زلة لسان بايدن، وكتب على "تويتر": "قال جو بايدن إنه ذهب إلى 54 ولاية. يسوع ساعدنا جميعا!".