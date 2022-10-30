في إطار الاختلافات الرياض تمنع الزبيدي من العودة إلى عدن

العالم – المشهد اليمني

وتأتي هذه الخطوة بعد تفاقم الأزمة بين أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي، حيث صعد الانتقالي المدعوم إماراتيا من اجراءاته ضد رشاد العليمي رئيس المجلس، ما أدى إلى فرار العليمي لعدة أشهر إلى السعودية وامتناعه من العودة إلى عدن في حضور الزبيدي، ما دفع بالرياض إلى احتجاز الزبيدي وعدم السماح له بالعودة.

هذا بينما قالت مصادر يمنية أن الرياض تحتجز ما يسمى بمحافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي منذ أشهر وأنها تقوم بالتحقيق معه ومنعته من العودة إلى مدينة مأرب شمال شرق البلاد.

هذا وتلجأ عادة السعودية والإمارات إلى حجز بعض الشخصيات اليمنية عندما تتفاقم الأزمات فيما بينهم.. وكانت السعودية وكذلك أبوظبي منعت عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية من العودة إلى عدن أو إلى محافظات أخرى وذلك في إطار معاقبتهم.

فما هي الأهداف السعودية من احتجاز القيادات اليمنية التابعة لها؟ وماذا يعني بالنسبة للموالين للسعودية والإمارات هذه الاحتجازات والإهانات؟ وماهي الرسائل والدلالات التي تريد السعودية إيصالها؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني من صنعاء أحمد العليي منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال.. ومن بيروت طالب الحسني الإعلامي اليمني.

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