رئيسي : حادث شيراز فضح محاولات العدو لزعزعة الأمن والمساس بحياة الشعب الإيراني

العالم - إيران

جاء ذلك خلال تصريحات الرئيس رئيسي اليوم الأحد باجتماع مجلس الوزراء؛ حيث أعرب عن مواساته باستشهاد عدد من المواطنين خلال الاعتداء الذي طال زوار مرقد السيد شاهجراغ (أحمد بن موسى الكاظم – عليهما السلام) في شيراز.

وأثنى الرئيس الإيراني على الحشود المليونية التي شاركت في مراسم تشيع الشهداء الأبرار لهذا الهجوم الاثم في مختلف المدن الإيرانية.

ووجه رئيسي المسؤولين في البلاد، بتسخير كافة الطاقات لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين وإزالة العقبات من مسار التجارة والتعليم والحياة الاقتصادية في البلاد.

واعتبر الرئيس الإيراني أن رسالة الجماهير التي جابت شوارع شيراز وسائر المدن لتشييع شهداء الواقعة، هي التنديد بالهجوم الإرهابي على مقد السيد شاه جراغ، وأيضا التصدي للإرهابيين والدفاع عن أمن البلاد.

وعلى صعيد آخر، تطرق رئيسي إلى اقتراب موعد انطلاق منافسات كاس العالم 2022 لكرة القدم باستضافة قطر، مكلفا وزارة الخارجية الإيرانية بالتعامل مع نظيرتها القطرية من أجل تفادي كافة المشاكل المحتملة في هذا الخصوص.