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روسيا تدرج 11 إقليما تابعا لبريطانيا على قائمة الدول المعادية

روسيا تدرج 11 إقليما تابعا لبريطانيا على قائمة الدول المعادية
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

قررت الحكومة الروسية، إدراج 11 إقليما من أقاليم ما وراء البحار التابعة للسيادة البريطانية على قائمة الدول غير الصديقة.

العالم - روسيا

وذكر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الروسي - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد،" تمت إضافة 11 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية إلى قائمة الأراضي التي دعمت العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا".

وأوضح البيان أن هذه الأقاليم هي برمودا، إقليم أنتاركتيكا البريطاني، إقليم المحيط الهندي البريطاني، جزر كايمان، جزر فوكلاند، مونتسيرات، جزر بيتكيرن، سانت هيلينا، جزر أسنسيون وتريستان دا كونها، جزر جورجيا الجنوبية، جزر ساندويتش الجنوبية وجزر أكروتيري وديكيليا وجزر توركس وكايكوس.

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روسيا تدرج 11 إقليما تابعا لبريطانيا على قائمة الدول المعادية

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