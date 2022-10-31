شاهد.. البرازيل تدخل عهدا جديدا

العالم - خاص بالعالم

من جديد تعود البرازيل الى دا سيلفا بعد 21 عاما، أصحاب البشرة الملونة والطبقة الفقيرة استعادوا السلطة بزعيم أبيض في مجتمع تقسمه العرقيات.

في نظر انصاره يعتبر لولا دا سيلفا منقذا للبرازيل عندما حكم بين العامين 2003 و2011 واخرجها من البؤس والفقر من خلال المحاصصة والمساعدات والمنح المدرسية والصحة المجانية الثروة للجميع ليجعل من اقتصادها في المرتبة السادسة عالميا، بينما في نظر معارضيه هو لون شيوعي أحمر يهدد القطاع الخاص والاستثمار لانه خلق طبقة غير منتجة تعيش على المنح والمساعدات.

في خطاب فوزه الذي ترافق مع احتفالات شعبية ضخمة يقول دا سيلفا ان بلاده تحتاج الى السلام والوحدة وهي تعود الى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون منبوذه حسب تعبيره.

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