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بري: سأدعو مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية

بري: سأدعو مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مجلس النواب  نبيه بري أنه سيدعو خلال اليومين المقبلين مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون وفقاً للأصول.

العالم _ لبنان

لكن بري عدّ أن الحكومة مستقيلة بموجب المادة (69) من الدستور التي تعدد حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها انتخابات مجلس النواب، وقال في حديث صحفي اليوم الاثنين ، إن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار.

وعن تداعيات ما يحدث على الوضع اللبناني، رأى بري أن عنوان المرحلة المقبلة هو انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن الفراغ مرفوض"، مكرراً نيته بحث إمكانية إطلاق حوار حول الموضوع.

و كان رئيس الجمهورية ميشال قبل مغادرة قصر بعبدا أمس و توقيع استقالة الحكومة نجيب ميقاتي وجه رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيسه يدعو فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب.

ولم يعلن بري عن نيته دعوة المجلس إلى الانعقاد، علماً أن المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه في حال وجه رئيس الجمهورية رسالة خطية إلى المجلس، على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الرسالة واتخاذ الموقف المناسب منها.

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