الدفعة الأولى من لقاح الكوليرا  تصل اليوم إلى لبنان

العالم _ لبنان

ويعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض قبل ظهر اليوم مؤتمرًا صحافيًا بمناسبة تسلُم الدفعة الأولى من لقاح الكوليرا ولعرض خطة وزارة الصحة لتوزيع اللقاح في هذه المرحلة.

في غضون ذلك بدأ وباء كوليرا يتهدد المخيمات الفلسطينيّة ويقترب منها في مختلف المناطق مع تسجيل حالات إصابة في معظم المناطق اللبنانيّة، وخاصة في الشمال وبين النازحين السوريين، نظرا إلى البنى التحتية المهترئة، وانقطاع الكهرباء والمياه وعدم صيانة شبكات المجاري ما يؤدي أحياناً الى تلوث مياه المنازل بمياه الصرف الصحي ويفتح الباب على احتمال ظهور فيروسات وأوبئة أخرى.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية لـموقع النشرة، ان المخيمات الفلسطينية في لبنان، لم تسجل حتى الان ايّ اصابة بـالكوليرا، رغم الاشتباه ببعض الحالات في الشمال وتحديدا في مخيم نهر البارد وقد أظهرت الفحوصات المخبرية انها غير مصابة، الا أن الخوف ما زال قائما من تسللها إلى المدارس التابعة لوكالة الأونروابسبب اكتظاظ الطلاب داخل الصفوف وشحّ المياه وغياب النظافة في دورات المياه (الحمامات)، ما يستدعي إعلان إستنفار صحيإستباقي لتفادي الشرب من الكأس المرّ.

ويقول عضو اللجنة الشعبية الفلسطينية لمخيم عين الحلوة، عدنان الرفاعي في حديث صحفي ، ان المطلوب قيام الاونروا بإعلان حالة طوارئ شاملة، لتواكب تردّي الأوضاع في المخيمات مع المخاوف من تفشي الـكوليرا بعد وباء كورونا، مشيرا الى ان اللاجئين في لبنان يجب ان يعاملوا بإستنثاء من ادارتها لانهم الوحيدين بين الاقطار الخمسة ما زالوا محرومين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والانسانية، ما يستوجب فورا رفع نسبة الخدمات كافة لهم وبالكامل خاصة مع تقرير مسؤولة الشؤون في الأونروا بأن نحو 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر.