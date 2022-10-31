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ناصر كنعاني: يؤسفنا اتخاذ بعض الدول قرارات مستعجلة تاتي بضغوط خارجية وندعو نيوزيلندا لاحترام علاقاتها مع ايران

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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