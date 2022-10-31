اليمن..انطلاق مهرجان العرس الجماعي لأكثر من 10 آلاف عريس وعروس في صنعاء

العالم-اليمن

وفي وقت سابق اطلع السيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، على التجهيزات والترتيبات النهائية في ساحة الاحتفال بالعرس الجماعي الثالث بالعاصمة صنعاء، الذي تقيمه هيئة الزكاة غدا الاثنين لأكثر من 10 آلاف عريس وعروس.

واستمع المشاط، من رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ووكيل الهيئة علي السقاف، إلى شرح حول التجهيزات الفنية والتقنية والجهود المبذولة من فرق هيئة الزكاة المكلفة باستكمال التجهيزات والترتيبات لاستقبال العرسان.

وأشاد، بمستوى التجهيزات والترتيبات التنظيمية والفنية.. مثمنا المشاريع الكبيرة التي تقوم بها هيئة الزكاة رغم أنها ما زالت فتية مما يبعث على التفاؤل والفخر والاعتزاز بهذه المشاريع التي تلامس الواقع الاجتماعي.

وأوضح أن العرس الجماعي الأكبر الذي تحضر له هيئة الزكاة يأتي في سياق معالجات اجتماعية كبيرة منها مواجهة الحرب الناعمة وإذكاء مشاريع الطهر والعفاف.

وقال المشاط ” أفتخر وأعتز بهيئة الزكاة باعتبارها من منجزات ثورة 21 سبتمبر، وأقول لهم سيروا قدما للأمام ونحن معكم لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهونها من أجل الإرتقاء بعمل الهيئة”.