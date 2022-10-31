الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس البيلاروسي يعلن استعداد بلاده لتسديد ديونها للدول الغربية بالعملة الوطنية

الرئيس البيلاروسي يعلن استعداد بلاده لتسديد ديونها للدول الغربية بالعملة الوطنية
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك ستحول مدفوعات الدين العام للدول الغربية، إلى حسابات خاصة وبالعملة البيلاروسية، وذلك على الرغم عن رفض الغرب هذه الخطة.

وقال لوكاشينكو، خلال تلقيه تقرير رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو، "خاصة في الدول غير الصديقة، كما نسميها، التي في الوقت الحالي هناك أعداد كبيرة منها. توجيهي هنا كان واضحاً، ويجب تنفيذه: نحن دافعون موثوقون، ومستعدون لسداد ديوننا، خاصة وأننا لا ندين بالكثير للغرب. لكنه رفض تلقي العملة (الصعبة) من بيلاروس.

وأضاف لوكاشينكو "اقترحنا عليهم الروبل البيلاروسي. رفضوه أيضا، لذلك أصدرت توجيها، بأنه يجب تسديد الديون، لكننا نحول هذه المدفوعات بالعملة البيلاروسية إلى حسابات خاصة".

وتوقع لوكاشينكو لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، قائلا "هذا أمر مؤكد، سنلتقي بفلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مرة أخرى في المستقبل القريب وسنلخص في النهاية نتائج هذا العام".

وتواجه بيلاروس عقوبات غربية متنوعة، زادت حدتها، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، في 24 شباط/فبراير الماضي.

وتتهم الدول الغربية مينسك، بتسهيل مهمة روسيا في العملية الخاصة، فضلا عن عدم اعترافها، أصلا، بنتائج الانتخابات، التي أوصلت الرئيس لوكاشينكو إلى سدة الحكم في البلاد.

روابط ذات صلة

تطور إيجابي في علاقات سوريا مع مصر والسعودية

الرئيس السوري: حرب روسيا هي لصالح عودة التوازن الدولي

'لوكاشينكو': لا مصلحة لروسيا في تصعيد الصراع لمستوى المواجهة النووية

ماكرون يحذر نظيره البيلاروسي من المشاركة في الصراع بأوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس السلطة القضائية: إنهاء أعمال الشغب من مطالب الشعب الرئيسية

مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية جنوب سوريا

سوريا تدق ناقوس الخطر بعد انتشار مرض الكوليرا

ألمانيا تصف فوز لولا دا سيلفا بأنه انتصار للديمقراطية والمناخ

رئيس الوزراء الارميني يزور طهران غدا الثلاثاء

الرئيس البيلاروسي يعلن استعداد بلاده لتسديد ديونها للدول الغربية بالعملة الوطنية