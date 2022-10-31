بعدما وضع السيد نصرالله المسدس على طاولة الاحتلال.. هل تفعلها مقاومة غزة ايضاً؟

خاص العالم

والخشية اليوم هي من اقتباس هذه التجربة من جانب الفلسطينيين الذين قد يطالبون بحقول الغاز في بحر غزة، هذا ما اشارت اليه القناة الـ 13.

واكد الكاتب والمحلل السياسي خالد الرواس، ان ما يفعله كيان الاحتلال الاسرائيلي هو سرقة نفط المياه الفلسطينية المحتلة، سواء طالبت غزة ام لم تطالب.

وقال الرواس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان المقاومة في غزة لديها كل الحق الآن بان تطالب بأحقيتها بانشاء منصات لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر، لكونها جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة.

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