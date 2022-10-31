طهران تهنئ بانتخاب داسيلفا رئيسا للبرازيل

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بان جمهورية إيران الإسلامية تامل بأن تتطور العلاقات العريقة المشفوعة بحسن النوايا والاحترام المتبادل اكثر فاكير في ظل إدارة الرئيس المنتخب.

واشار ناصر كنعاني إلى ان العلاقات بين إيران والبرازيل ، ستدخل عامها الـ 120 العام المقبل ، وأضاف : لقد كان لدى البلدين تعاون متزايد خلال السنوات الماضية ، خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية ، ونظرا الى الطاقات الجمة الموجودة في العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف ، تأمل جمهورية إيران الإسلامية أن تتوطد هذه العلاقات وتتعمق في أبعاد مختلفة خلال رئاسة السيد لولاداسيلفا.