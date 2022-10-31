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طهران تهنئ بانتخاب داسيلفا رئيسا للبرازيل

طهران تهنئ بانتخاب داسيلفا رئيسا للبرازيل
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" ، "لويس إيناسيو لولا داسيلفا" والشعب البرازيلي لفوز داسيلفا بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البرازيل مؤخرا.

العالم - ايران

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بان جمهورية إيران الإسلامية تامل بأن تتطور العلاقات العريقة المشفوعة بحسن النوايا والاحترام المتبادل اكثر فاكير في ظل إدارة الرئيس المنتخب.

واشار ناصر كنعاني إلى ان العلاقات بين إيران والبرازيل ، ستدخل عامها الـ 120 العام المقبل ، وأضاف : لقد كان لدى البلدين تعاون متزايد خلال السنوات الماضية ، خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية ، ونظرا الى الطاقات الجمة الموجودة في العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف ، تأمل جمهورية إيران الإسلامية أن تتوطد هذه العلاقات وتتعمق في أبعاد مختلفة خلال رئاسة السيد لولاداسيلفا.

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