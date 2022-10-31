الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قررت سلطات الاحتلال الاسرائیلی في القدس، إيداع مخطط لبناء 135 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "معالوت الدفنا" بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.  

العالم _ فلسطين

وزرعت بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية "القبور الوهمية" في أراضي سلوان وأراضي الأوقاف الإسلامية "السلودحا" جنوب المسجد الأقصى، قرب القصور الأموية مباشرة.

ووفق قرار الاحتلال؛ فإن المخطط يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد (الأخضر) والخط المخطط (الأزرق الفاتح) بمساحة 2110 متر مربع.

وسيتم هدم مبنًى قائم من 5 طوابق يضمُّ 26 وحدة، وبدلًا من ذلك إنشاء مبنًى جديد من 12 طابقًا و135 وحدة استيطانية وكنيس يهودي وموقف سيارات تحت الأرض لاستخدام سكان المبنى والتجارة ومسار يتصل بنظام الممرات الموجود في الحي ويتصل بالسكك الحديدية الخفيفة.

وتعد مستوطنة "معالوت دفنا" من مستوطنات شرق القدس، وأُقيمت على أراضٍ مسلوبة عام 1968 بنحو 389 دونمًا.

وأُقيم فيها خلال السنوات العشر الأولى 1184 وحدة استيطانية، يحدُّها مستوطنة "شموئيل هانوي" من الغرب، وتلة الذخيرة - الشيخ جراح من الشرق، ومستوطنة "رامات إشكول" من الشمال، ومستوطنة "أرزي هبيرا" من الجنوب.

روابط ذات صلة

حزب الله: لبنان حقق انتصارا لا مثيل له في تاريخ الصراعات

القيادي البطش: الفعل المقاوم الذي استنهضه مؤسس "كتيبة جنين" يتسع

السيد نصر الله: الاتفاق حصل دون التورط بأي شكل من أشكال التطبيع حتى بالشكل

البطش: الطريق إلى الحرية في فلسطين يمر عبر البندقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طهران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات الأمريكية

شاهد.. ملف مهدية المرزوقي يحرك الشارع التونسي وسط صمت رسمي

الاردن : تحذيرات من خطر تشكل السيول والضباب الثلاثاء

لدى استقباله السفير الفنزويلي الجديد في طهران؛ امير عبداللهيان يؤكد على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الرئيسين الايراني والفنزويلي

الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

رئيس وزراء لبنان يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية