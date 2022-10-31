الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

العالم _ فلسطين

وزرعت بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية "القبور الوهمية" في أراضي سلوان وأراضي الأوقاف الإسلامية "السلودحا" جنوب المسجد الأقصى، قرب القصور الأموية مباشرة.

ووفق قرار الاحتلال؛ فإن المخطط يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد (الأخضر) والخط المخطط (الأزرق الفاتح) بمساحة 2110 متر مربع.

وسيتم هدم مبنًى قائم من 5 طوابق يضمُّ 26 وحدة، وبدلًا من ذلك إنشاء مبنًى جديد من 12 طابقًا و135 وحدة استيطانية وكنيس يهودي وموقف سيارات تحت الأرض لاستخدام سكان المبنى والتجارة ومسار يتصل بنظام الممرات الموجود في الحي ويتصل بالسكك الحديدية الخفيفة.

وتعد مستوطنة "معالوت دفنا" من مستوطنات شرق القدس، وأُقيمت على أراضٍ مسلوبة عام 1968 بنحو 389 دونمًا.

وأُقيم فيها خلال السنوات العشر الأولى 1184 وحدة استيطانية، يحدُّها مستوطنة "شموئيل هانوي" من الغرب، وتلة الذخيرة - الشيخ جراح من الشرق، ومستوطنة "رامات إشكول" من الشمال، ومستوطنة "أرزي هبيرا" من الجنوب.