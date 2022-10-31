اعتداءات للاحتلال والمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة

العالم _ فلسطين

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بهدم منزلين في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل.

وقال المواطن عزام جابر، صاحب المنزل إنّ آليات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بهدم منزله المكون من ثلاثة طوابق في منطقة البقعة شرق الخليل.

ولفت "جابر" إلى أن منزله كان جاهزًا للسكن، حيث كانت العائلة تنوي الانتقال له خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال سلّمته إخطارات مسبقة بالهدم بزعم البناء دون ترخيص، رغم أنه يبني منزله على أرضه.

من ناحية أخرى، حطم مستوطنون متطرفون، أشجار زيتون في منطقة الهردش شرق بلدة ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إنَّ مستوطني "تيلم" و"وادروا" المقامتين على أراضي المواطنين، والقريبة من منطقة الهردش شرق ترقوميا، حطموا أشجار زيتون معمرة، يقدر عددها 100 شجرة.

وأشارت المصادر إلى أن أشجار الزيتون هي لأولاد العمومة من عائلة "الزباينة".

كما شهدت بلدة بيت أمر مواجهات مع قوات الاحتلال، بعد منع جنود الاحتلال مرور جنازة مواطنة عبر مدخل البلدة شمال الخليل.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل قرية حوسان غرب بيت لحم كافة، وعزلتها عن محيطها.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال أغلقت المداخل من الغرب والشرق بالبوابة الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وعزلتها عن قرى الريف الغربي "بتير، ونحالين، وواد فوكين".

وأشارت إلى أنَّ هذا الإجراء التعسفي حرم الطلبة من الوصول إلى جامعاتهم، والموظفين والعمال والمزارعين إلى أماكن عملهم.