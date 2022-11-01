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وزيرا خارجية ايران وتركيا يجريان مباحثات هاتفية حول القضايا الثنائية والإقليمية

وزيرا خارجية ايران وتركيا يجريان مباحثات هاتفية حول القضايا الثنائية والإقليمية
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

العالم - ايران

وهنأ وزير الخارجية الإيراني، في هذه المباحثات بالعيد الوطني التركي.

وأشار إلى الحادث الذي وقع في أحد مناجم تركيا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مواطني هذا البلد، وأعرب عن تعازيه لنركيا حكومة وشعباً ، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.

وشكر أميرعبداللهيان وزير الخارجية التركي على تعاطفه عقب الهجوم الإرهابي في شيراز، وقال، ان بعض أعدائنا حاولوا في الأسابيع الأخيرة خلق حالة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في إيران من خلال استغلال الأحداث الأخيرة وتمهيد الطريق لهجوم داعش الإرهابي.

واضاف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شهدت مثل هذه المؤامرات ضد إيران مرات عديدة واجتازتها دائماً مرفوعة الرأس.

من جهته أعرب وزير خارجية تركيا، عن امتنانه لرسالة التهنئة بالعيد الوطني لتركيا، وذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية ليستا دولتين جارتين فقط، بل دولتان شقيقتان. ووقفتا دائما إلى جانب بعضهما البعض في جميع الظروف.

وأدان وزير خارجية تركيا الحادث الإرهابي في شيراز، وقدم مرة أخرى تعازي تركيا حكومة وشعبا، وقال: لقد كنا دائما وسنكون إلى جانب إيران في محاربة الإرهاب.

كما رحب وزير خارجية تركيا مرة أخرى بعملية المحادثات بين إيران وجمهورية أذربيجان وأكد أن كلا البلدين صديقان لتركيا وأن الصداقة بين هذين البلدين تسر تركيا.

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