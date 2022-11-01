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شاهد.. مراسل العالم: بدء تصويت انتخابات كيان الاحتلال

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في رأم الله إن انتخابات كنسيت كيان الاحتلال بدأت منذ الساعة 7:30 صباحا بتوقيت القدس المحتلة.

العالم - مراسلون

يتبع..

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