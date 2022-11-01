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"أبو ردينة" يعلق على تصريحات "تبون" بشأن قمة الجزائر

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

قال الناطق الرسمي باسم السلطة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تؤكد موقف الجزائر الثابت والمبدئي الداعم لفلسطين وقضيتها العادلة.

العالم - فلسطين

قال نبيل أبو ردينة، إن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبيل استقباله الرئيس محمود عباس للمشاركة في أعمال القمة العربية، التي قال فيها إن "قمة الجزائر هي قمة فلسطين"، تؤكد موقف الجزائر الثابت والمبدئي الداعم لفلسطين وقضيتها العادلة.

وأضاف أبو ردينة، أن تصريحات الرئيس تبون، ليست غريبة على الجزائر الشقيقة، التي وقفت وتقف دوما الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في الدفاع عن حقوقه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وقدمت كافة أشكال الدعم على الصعد كافة.

وأكد أبو ردينة أن قمة الجزائر "قمة فلسطين والوحدة العربية" ستبعث رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين وقضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية، التي تقف دوما الى جانب الحق الفلسطيني ودعمه بكل السبل، مؤكدا أن هذه القمة تمثل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه ومقدساته .

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"أبو ردينة" يعلق على تصريحات "تبون" بشأن قمة الجزائر

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