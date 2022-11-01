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صنفها القانون 'جرائم ارهابية'.. داخلية العراق تدعو لتجنب 'الدكات العشائرية'

صنفها القانون 'جرائم ارهابية'.. داخلية العراق تدعو لتجنب 'الدكات العشائرية'
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الدخلية، اليوم الثلاثاء، العشائر العراقية للابتعاد عن "الدكات العشائرية" التي صنفها القانون كجرائم ارهابية.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " في أطار حرص الوزارة على سيادة القانون وضرورة الاحتكام إليه في مختلف أمور الحياة واعتماده منهاجاً مفصلياً لحلحلة المشاكل والمعوقات والخلافات بين أبناء المجتمع وعدم التجاوز على إحكامه، فأنها تدعوا الشعب الكريم وعشائرنا العراقية الأصيلة إلى الالتزام بما ورد آنفا وخاصة أثناء ما يسمى بالــ(دكات العشائرية)".

وأضافت، أن "الدكات العشائرية التي صنفها القانون كواحدة من الجرائم الإرهابية نظراً لما تسببه من إخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي وتعريض أرواح الأبرياء إلى الأخطار الكبيرة جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني".

وبينت، أن "الوزارة ومن خلال تشكيلاتها المعنية ستلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل دونما تردد أو تهاون مع أي شخص".

وبحسب البيان، جددت الداخلية دعوتها "إلى العشائر العراقية التي كانت ولا تزال صمام الأمان في دعم الاستقرار في البلاد وخير عون للداخلية في سعيها الدائم لإشاعة أجواء الأمن والأمان في البلاد وضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع".

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صنفها القانون 'جرائم ارهابية'.. داخلية العراق تدعو لتجنب 'الدكات العشائرية'