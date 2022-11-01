الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

لبنان.. مواقع التواصل تشيد بفترة رئاسة ميشال عون

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

إنتهى عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، ست سنوات قضاها في منصب رئاسة الجمهورية تعرض خلالها لشتى أنواع الهجمات الإعلامية والسياسية داخليا وخارجيا.

العالم - خاص بالعالم

ميشال عون ودع اللبنانيين ومناصريه في اليوم الأخير له رئيسا للبنان، حيث أعلن توقيعه على مرسوم اعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة، وبالتالي لا يحق لها تسلم مهام رئيس الجمهورية.

وتفاعل اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتهاء رئاسة ميشال عون حيث جاء في حساب "العقيد حمية" حول هذا الموضوع: "قرأت خلال الايام الماضية الكثير من التطاول والاتهامات لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حسما للجدال واللي ما بيجي معك تعا معه تتهمون ميشال عون بالفشل السؤال: مين اللي نجح".

وكتب "مجد" حول هذا الموضوع معلقا: "بتعمل جولة، بتشوف جموع المبسوطين بانتهاء ولاية الجبل ميشال عون، عندك السوري المعارض، عندك الخليجي الحاقد العميل، عندك الاسرائيلي العدو وكل اعلامه، عندك كل العرب المطبعين والمنبطحين والمتآمرين، عندك كل اللبنانيين المأجورين والفاسدين. هون ما فيك الا تحبو بوعي كامل".

علق "حبيب بستاني" حول هذا الموضوع مغردا: "سيكتب التاريخ أن لبنان أصبح بلد نفطي في عهد الرئيس العماد ميشال عون، ونقطة على السطر".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

عون: اعتماد بيروت مقرا للمكتب الاقليمي في الشرق الاوسط دليل على ثقة العالم بلبنان

مراسل العالم: عون سيخرج من قصر بعبدا ولبنان يدخل الفراغ الرئاسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناشط سعودي: ابن زايد بات يحتمي بالصهاينة!

لبنان دخل  في الشغور الرئاسي والفراغ الحكومي

شاهد بالفيديو... العمليات الفلسطينية تحشر الاحتلال بالزاوية ونشطاء التواصل يتفاعلون

شاهد بالفيديو... لبنان.. مواقع التواصل تشيد بفترة رئاسة ميشال عون

رئيس جمهورية العراق يصل إلى الجزائر

صنفها القانون 'جرائم ارهابية'.. داخلية العراق تدعو لتجنب 'الدكات العشائرية'