لبنان.. مواقع التواصل تشيد بفترة رئاسة ميشال عون

العالم - خاص بالعالم

ميشال عون ودع اللبنانيين ومناصريه في اليوم الأخير له رئيسا للبنان، حيث أعلن توقيعه على مرسوم اعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة، وبالتالي لا يحق لها تسلم مهام رئيس الجمهورية.

وتفاعل اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتهاء رئاسة ميشال عون حيث جاء في حساب "العقيد حمية" حول هذا الموضوع: "قرأت خلال الايام الماضية الكثير من التطاول والاتهامات لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حسما للجدال واللي ما بيجي معك تعا معه تتهمون ميشال عون بالفشل السؤال: مين اللي نجح".

وكتب "مجد" حول هذا الموضوع معلقا: "بتعمل جولة، بتشوف جموع المبسوطين بانتهاء ولاية الجبل ميشال عون، عندك السوري المعارض، عندك الخليجي الحاقد العميل، عندك الاسرائيلي العدو وكل اعلامه، عندك كل العرب المطبعين والمنبطحين والمتآمرين، عندك كل اللبنانيين المأجورين والفاسدين. هون ما فيك الا تحبو بوعي كامل".

علق "حبيب بستاني" حول هذا الموضوع مغردا: "سيكتب التاريخ أن لبنان أصبح بلد نفطي في عهد الرئيس العماد ميشال عون، ونقطة على السطر".

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