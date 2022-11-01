'الجبهة الشعبية': يجب مقاطعة انتخابات الكنيست كرد أولي على جرائم الاحتلال

العالم - فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة محمود الراس في بيان له: "إن الرد الفلسطيني يكمن أولاً بمقاطعة هذه الانتخابات كونها أداة للإرهاب الاحتلالي الاحلالي الاستيطاني الذي مارسه كيان الاحتلال وبشكل متصاعد بحق أهلنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا بالضفة المحتلة وجعلها أداة لتصعيد الإرهاب بحق المقدسات وتدنيسها بقيادة المرشحين لهذه المؤسسة الإرهابية في إطار تنمية محفظتهم الانتخابية والتزامًا بالوظيفة الاحتلالية الاحلالية الاستيطانية الإرهابيّة لهذه المؤسّسة".

وشدّد على أنّ هذه المؤسّسة سطت على حقوق الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة وعملت على اقتلاعهم باستخدام الجريمة المنظمة لضرب الوجود والهوية الفلسطينيّة ومصادرة ممتلكاتهم وتهويد وأسرلة مدنهم وقراهم.

وتابع الراس "لذلك المقاطعة لهذه الانتخابات ستكشف الوجه الحقيقي لمؤسّسة رأس الإرهاب الصهيوني وزيف ديمقراطية الإرهاب والأسرلة وستشكل ردا شعبيا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا على امتداد الوطن، ورفضا للأسرلة والتهويد وفرض الاندماج القسري".

وأضاف "واهم هذا العدو إن اعتقد أن الفلسطيني الذي يُقتل ويقتلع من أرضه ويمارس بحقه أبشع صور الإرهاب سيتوجه للمشاركة في انتخابات تشرّع وتجمل وجه الإرهاب ورموزه، فلا شرعية لقاتل إرهابي يدنس أرضنا ومقدساتنا ويقتل الأطفال والشيوخ، وواهم هذا العدو إن اعتقد بأنّه من خلال سفك دماء شعبنا سينعم بالأمن أو سيتمكن من الخلاص من كابوسه الوجودي".

ورأى الراس، أن الاحتلال يخشى اليوم بأن يكون رد مقاومينا داخل بؤر التصويت الإرهابي، "ونقول لمن مارس الإرهاب بحق شعبنا إن من حق شعبنا أن يرد على إرهابكم في كل مكان وزمان وما عملية محمد الجعبري البطولية وعملية الدهس في أريحا إلّا جزء من الرد والغضب الشعبي الذي سيشق طريقه مقاومةً وثأرًا أبديًا لا ينتهي إلا بزوال آخر بؤرة للإرهاب الصهيوني عن أرضنا الفلسطينيّة، فلا حصانة لأي مكانٍ كان، في ظل أنّ مخيماتنا وقرانا ومدننا يستبيحها غربان وأدوات الإرهاب الاستيطاني الصهيوني".

وانطلقت صباح يوم الثلاثاء، عملية الاقتراع لانتخابات "الكنيست" الإسرائيلية الـ 25، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي.