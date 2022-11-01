الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

'الجبهة الشعبية': يجب مقاطعة انتخابات الكنيست كرد أولي على جرائم الاحتلال

'الجبهة الشعبية': يجب مقاطعة انتخابات الكنيست كرد أولي على جرائم الاحتلال
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ الاحتلال الإسرائيلي جعل من انتخابات الكنيست بازارا لقوى الإرهاب الصهيوني على حساب الدماء الفلسطينيّة.

العالم - فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة محمود الراس في بيان له: "إن الرد الفلسطيني يكمن أولاً بمقاطعة هذه الانتخابات كونها أداة للإرهاب الاحتلالي الاحلالي الاستيطاني الذي مارسه كيان الاحتلال وبشكل متصاعد بحق أهلنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا بالضفة المحتلة وجعلها أداة لتصعيد الإرهاب بحق المقدسات وتدنيسها بقيادة المرشحين لهذه المؤسسة الإرهابية في إطار تنمية محفظتهم الانتخابية والتزامًا بالوظيفة الاحتلالية الاحلالية الاستيطانية الإرهابيّة لهذه المؤسّسة".

وشدّد على أنّ هذه المؤسّسة سطت على حقوق الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة وعملت على اقتلاعهم باستخدام الجريمة المنظمة لضرب الوجود والهوية الفلسطينيّة ومصادرة ممتلكاتهم وتهويد وأسرلة مدنهم وقراهم.

وتابع الراس "لذلك المقاطعة لهذه الانتخابات ستكشف الوجه الحقيقي لمؤسّسة رأس الإرهاب الصهيوني وزيف ديمقراطية الإرهاب والأسرلة وستشكل ردا شعبيا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا على امتداد الوطن، ورفضا للأسرلة والتهويد وفرض الاندماج القسري".

وأضاف "واهم هذا العدو إن اعتقد أن الفلسطيني الذي يُقتل ويقتلع من أرضه ويمارس بحقه أبشع صور الإرهاب سيتوجه للمشاركة في انتخابات تشرّع وتجمل وجه الإرهاب ورموزه، فلا شرعية لقاتل إرهابي يدنس أرضنا ومقدساتنا ويقتل الأطفال والشيوخ، وواهم هذا العدو إن اعتقد بأنّه من خلال سفك دماء شعبنا سينعم بالأمن أو سيتمكن من الخلاص من كابوسه الوجودي".

ورأى الراس، أن الاحتلال يخشى اليوم بأن يكون رد مقاومينا داخل بؤر التصويت الإرهابي، "ونقول لمن مارس الإرهاب بحق شعبنا إن من حق شعبنا أن يرد على إرهابكم في كل مكان وزمان وما عملية محمد الجعبري البطولية وعملية الدهس في أريحا إلّا جزء من الرد والغضب الشعبي الذي سيشق طريقه مقاومةً وثأرًا أبديًا لا ينتهي إلا بزوال آخر بؤرة للإرهاب الصهيوني عن أرضنا الفلسطينيّة، فلا حصانة لأي مكانٍ كان، في ظل أنّ مخيماتنا وقرانا ومدننا يستبيحها غربان وأدوات الإرهاب الاستيطاني الصهيوني".

وانطلقت صباح يوم الثلاثاء، عملية الاقتراع لانتخابات "الكنيست" الإسرائيلية الـ 25، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

الانتخابات الخامسة لدى الاحتلال المفاجات في اثر النتائج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'التعاون الإسلامي' تدين محاولات تشويه قطر ومونديالها

مظاهرات احتجاجية ضد 'قسد' بريف دير الزور الشرقي

مجلس وزراء العراق يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني

موسكو توجه رسالة واضحة لبريطانيا على خلفية تفجير السيل الشمالي

اليمن.. شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان بالدريهمي

السودان.. البرهان بصدد تسليم السلطة للمدنيين خلال أسبوعين