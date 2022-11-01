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قاسمي يعلن إنشاء ممر جديد من أرمينيا إلى الخليج الفارسي من آذربايجان الشرقية

قاسمي يعلن إنشاء ممر جديد من أرمينيا إلى الخليج الفارسي من آذربايجان الشرقية
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني "رستم قاسمي" استعداد الشركات الإيرانية لتطوير النقل مع أرمينيا، وإنشاء ممر جديد بين هذا البلد والخليج الفارسي من حدود "نوردوز" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب البلاد.

العالم - ايران

والتقى قاسمي وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا "جنيل سانوسيان" وناقشا تطوير التعاون بين البلدين.

وتقرر في هذا الاجتماع بأن تقوم الشركات الإيرانية بتعزيز التعاون مع أرمينيا في بناء الأنفاق والطرق والمباني.

وفقًا لاتفاق البلدين ، تقرر استكمال وتطوير الممر الشمالي الجنوبي من حدود نوردوز إلى ورزغان وتبريز واتفق البلدان على البدء في بناء نفق كاجاران بطول 7.2 كم في ربيع عام 2023 من قبل الشركات الإيرانية على أراضي أرمينيا.

وذكر موضوع البناء في مجال إنشاء المباني من بين المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها مع وزير أرمينيا وقال: بالنظر إلى أن إيران لديها خبرة جيدة في مجال إنشاء المباني تحت عنوان الحركة الوطنية للإسكان ، فقد تقرر تفعيل شركات البناء الإيرانية في أرمينيا.

وأعلن قاسمي عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لتقديم الشركات الإيرانية في مجال البناء إلى أرمينيا وقال: مع إنشاء ممر جديد بين الشمال والجنوب عن طريق إيران - أرمينيا من حدود نوردوز إلى فارزغان وتبريز ، ستحسن قدرة نقل البضائع وترانزيت السلع ويقلل المسافة.

وأعلن تصدير الخدمات الهندسة والفنية الإيرانية إلى أرمينيا، مؤكدا أن إيران هي رابع أكبر منتج للأسمنت في العالم، كما أنها فعالة في مجال إنتاج الصلب.

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