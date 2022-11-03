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علاج التسمم الغذائي في المنزل، هل هو ممكن؟

علاج التسمم الغذائي في المنزل، هل هو ممكن؟
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

التسمم الغذائي، ويعرف أيضا باسم المرض المنقول بالغذاء، هو مرض يسببه تناول الطعام الملوث

العالم - منوعات

وتعد الجراثيم المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات، أو سمومها السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتسمم الغذائي.تشمل أعراض التسمم الغذائي، التي يمكن أن تبدأ في غضون ساعات من تناول طعام ملوث، غالبًا الغثيان أو القيء أو الإسهال. وفي كثير من الأحيان، يكون التسمم الغذائي بسيطًا ويتم الشفاء منه دون علاج. لكن يحتاج بعض المرضى إلى الذهاب إلى المستشفى.

تتمثل استراتيجية وطريقة العلاج المنزلي للتسمم الغذائي بما يأتي:

1- الإكثار من شرب السوائل

2-الراحة والاسترخاء

3- التدرج بتناول الطعام

4-تناول أو شرب بعض المكونات الطبيعية(الزنجبيل - خل التفاح- العسل-بذور الكمون-الثوم-الزبادي وبذور الحلبة-الريحان)

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