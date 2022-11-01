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اليمن.. شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان بالدريهمي

اليمن.. شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان بالدريهمي
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

ارتقى شهيدان، اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الدريهمي محافظة الحديدة.

العالم - الیمن

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في الحديدة، بانفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية الحائط التابعة لمديرية الدريهمي ما أدى إلى استشهاد شخصين.

وكان قد أصيب مواطنان، الجمعة الفائتة، إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان أمام منزلهما في مديرية المتون بمحافظة الجوف..

واشار إلى أن مركز التعامل مع الألغام، سجّل خلال الأشهر الأخيرة سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بشكل شبه يومي، جراء انفجار ألغام وقنابل وذخائر خلفها العدوان، فيما تتعنت دول العدوان وبتواطئ للأمم المتحدة ولا تسمح بإدخال أجهزة كشف الألغام لتطهير المناطق الملوثة في اليمن.

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