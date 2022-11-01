'التعاون الإسلامي' تدين محاولات تشويه قطر ومونديالها

العالم – قطر

وقال "طه" في بيان إن المنظمة تقف إلى جانب قطر بوصفها أول دولة عضو في العالم الإسلامي تستضيف مثل هذا الحدث، بما يحمله من مضامين إنسانية وعالمية تستهدف بثّ روح التضامن والترابط بين دول العالم.

واعتبرت المنظمة هذا الهجوم الجديد الذي برز مع بدء استعدادات قطر لاستضافة البطولة "مستهجناً، لكونه سابقة هي الأولى من نوعها التي تتعرّض فيها دولة تستضيف هذه المسابقة لهذا الحجم من الاتهامات والانتقادات".

والسبت الماضي، استنكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بحق قطر، مشددة على موقفها الداعم للدوحة في "التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية".

وكانت وزارة الخارجية القطرية استدعت، يوم الجمعة، السفير الألماني في الدوحة كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن "خيبة أملها ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها فيزر".

وطالبت الخارجية القطرية بتوضيحات بشأن تصريحات الوزيرة الألمانية، وأكدت أن "قطر ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين الشعوب كافة".