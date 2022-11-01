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مراسل العالم: القضية الفلسطينية كموضوع مركزي بالقمة العربية +فيديو

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

الجزائر (العالم) 2022.11.01 – أكد مراسل قناة العالم في الجزائر أن القمة العربية ستناقش موضوع القضية الفلسطينية كموضوع مركزي جدا خاصة في ظل انخراط بعض العرب في عملية التطبيع مع دولة الكيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم الجزائر

وفي اتصال مباشر قال الزميل توفيق تقرين: في انتظار القمة التي تبدأ في حدود الساعة السادسة بتوقيت المحلي وصلت تقريبا كل الوفود المشاركة، سواء ملوك أو رؤساء أو من ينوبوا عنهم.

وأشار كذلك إلى حضور رؤساء لمنظمات إقليمية عربية وإفريقية أو دولية، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة آنتونيو غوتيريش.

ولفت إلى أن من المنتظر أن تناقش قمة الرؤساء أو "قمة القمة" كما توصف موضوعاً مركزياً وهو موضوع القضية الفلسطينية، والتي تمر بمرحلة دقيقة وصعبة جدا خاصة في ظل انخراط بعض العرب في عملية التطبيع مع دولة الكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: من جهة أخرى فإن الأزمات التي تعرفها الكثير من الدول العربية بداية من ليبيا إلى سوريا إلى العراق إلى لبنان إلى اليمن كلها أزمات هي على طاولة التشخيص والمحاولة لإيجاد علاج بديل لها.

وأشار إلى أنه وفي الجانب الاقتصادي هنالك حديث عن التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية، وأيضاً أحاديث حول الأمن الغذائي العربي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء الحرب الأوكرانية الروسية وما تعرفه سوق المواد الغذائية من نقص في المواد واضطرابات وارتفاعات بالأسعار.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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