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بالفيديو.. متحدث رسمي باسم السلطة القضائية يكشف لقناة العالم خبايا أعمال الشغب الاخيرة

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

تسببت أعمال الشغب في الأسابيع الماضية في إلحاق أضرار جسيمة بحياة وممتلكات ومعنويات الشعب الايراني، وليس استشهاد وإصابة عدد من قوات الأمن والمواطنين الأبرياء سوى جزء من الجرائم التي ارتكبها مثيرو الشغب في الأسابيع الأخيرة.

العالم- ايران

وتؤكد السلطة القضائية الايرانية على لسان المتحدث باسمها محمود ستايشي أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب.

وفي مقابلة حصرية مع قناة العالم، صنف المتحدث باسم السلطة القضائية محمود ستاشي التهم الموجهة إلى مثيري الشغب وطرق محاكمتهم بشكل عادل، لتكون درسا لغيرهم.

وأكد ستايشي أنه لم يصدر حكم في المحاكم القضائية بحق اي من مثيري الشغب حتى لحظة المقابلة.

وأضاف أن المتهمين لهم الحق القانوني في اختيار المحامي والدفاع عن انفسهم وإعادة النظر في حكمهم بشكل كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية إن توثيق الإجراءات القانونية ضد القنوات التلفزيونية المعادية تم من خلال النيابة العامة ومعاونية السلطة القضائية في الشؤون الدولية. وسيتم طرحها ومتابعتها قريبًا في المحاكم الدولية.

وستبث المقابلة الحصرية لمتحدث السلطة القضائية الليلة في الساعة 22:30 من قناة العالم الاخبارية وبشكل متزامن على موقع قناة العالم وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بقناة العالم.

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