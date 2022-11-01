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ردود فعل الناشطين السعوديين ازاء احتفال 'هالووین' بالسعودية

ردود فعل الناشطين السعوديين ازاء احتفال 'هالووین' بالسعودية
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

ابدى السعودیون ردود أفعال قاسیة حیال ما يسمى باحتفال "هالووین" الذي اقيم تحت اشراف ولی العهد السعودي محمد بن سلمان.

العالم – السعودیة

کتب الناشط "فهد الغفيلي"

"قبل سنوات، كان يُنظر لعيد الهالوين في المملكة بأنه عيد وثني"!

اليوم، ابن سلمان وآل الشيخ جعلوا منه مناسبة يحتفل فيها المواطنون!

وغرد جمال بوغرارة الشاوي الزناتي قائلا:

حقيقة هذا العيد عيد وثني و منكر

لكن السؤال الذي يطرح نفسه

لماذا وسائل إعلام الماسونية يتهجمون على ابن سلمان لفعله أمر هم يقومون بنشره

و کتب اخر:

الحمد لله على نعمة الدين

و کتب اخر:

الحمدلله على تمكينه

لنا تمكين الله والتنمية والترفيه

وکتب اخر:

من اراد بديننا سوء فاشغله في نفسه وجعل تدبيره تدميرا له

و کتب اخر والجاي جاااي هههههه هذا مجرد بداية البدايه حتى الغربيين مستغربين هههههه المهم احنا متفرجين ومتابعين بصمت اش اخرتها ي ستار استر وجيب العواقب سليمه

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ردود فعل الناشطين السعوديين ازاء احتفال 'هالووین' بالسعودية

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