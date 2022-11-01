تبون: سنطالب الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلّة

العالم - الجزاير

واضاف في أعمال القمة العربية في الجزاير ان مبادرة السلام العربيّة ركيزة أساسية لقيام سلام عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلّة في حدود الـ 67

واكد انه تبقى قضيّتنا المركزيّة والجوهريّة هي القضيّة الفلسطينيّة التي تتعرّض للتّصفية من قبل الاحتلال عبر ممارساته.

وشدد انه لا بد من استرجاع الثّقة بأنفسنا ليكون لنا تأثير عالمي ويتعيّن علينا بناء تكتّل اقتصادي عربي منيع

من جهته قال الرييس التونسي قيس سعيد ان الشعب العربي ينتظر نظاماً اقتصادياً عربياً مشتركاً قادراً على الصمود أمام المتقلّبات العالميّة وأمام الضغوط الدوليّة

و اكد نحن مدعوون إلى وضع رؤية جديدة تعكس الوعي لضرورة توحيد الصفوف وإيجاد الحلول لأي خلاف

ودعا الأشقاء في ليبيا إلى لم الشمل وتحقيق المصالحة الشاملة لأنّ الحل لا يمكن أن يكون إلاّ ليبيّاً

و قال ان مساعي الرئيس تبون توّجت بلم الشّمل الفلسطينيّ وتحقيق المصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة

وأكد أنه "لا ننسى فلسطين لأنّنا نتقاسم العزة والكرامة، ونتقاسم مع أبناء الأمة العربية هذه القيم نفسها"، مشدداً على أنّ "الحق الفلسطيني يجب أن يكون حاضراً في جميع المؤتمرات والاستحقاقات حتى لا يغيب عمّن يتوق إلى الحرية".