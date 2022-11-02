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رويترز عن مصادر كورية جنوبية : اغلاق مسارات جوية قبالة الساحل الشرقي للبلاد بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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