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جمعية الهلال الأحمر الإيرانية تتبوأ المرتبة الخامسة عالميا 

جمعية الهلال الأحمر الإيرانية تتبوأ المرتبة الخامسة عالميا 
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلن الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية يعقوب سليماني ان هذه الجمعية تتبوأ المرتبة الخامسة بين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في العالم من حيث القدرات العملانية.

العالم - ايران

وقال سليماني خلال زيارته لمحافظة آذربيجان شرقي (شمال غرب ايران) ولقائه المحافظ أن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية هي من أكثر الجمعيات استعدادا للاستجابة لظروف الأزمات ، ورغم الظروف المناخية المتباينة والتنوع في الحوادث فانها تعد واحدة من افضل الجمعيات الوطنية في الخط الامامي للأعمال الإغاثية والإنسانية.

واضاف سليماني: من حيث القدرات العملانية فإن إيران تتبوأ المرتبة الخامسة في العالم ويرجع ذلك إلى التآزر والدعم والتعاطف وجهود أعضائها.

واعرب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر عن امله بالمزيد من النهوض بهذه الجمعية في ظل هذه النظرة الخدومة والدور الذي يؤديه المتطوعون في الأوقات الصعبة.

من جانبه ثمّن عابدين خرم محافظ اذربيجان شرقي جهود جمعية الهلال الاحمر في الداخل والخارج وتقديم الاغاثة لضحايا الحوادث، معتبرا خدماتها مصدر فخر للبلاد.

وفي اليوم الاول من زيارته للمحافظة تفقد الامين العام لجمعية الهلال الاحمر قاعدة "عون بن علي" الجبلية للانقاذ والاغاثة وتحدث الى منتسبيها.

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جمعية الهلال الأحمر الإيرانية تتبوأ المرتبة الخامسة عالميا 