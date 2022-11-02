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الاحتلال يهدم منزلين شرق جنين وشمال غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلين شرق جنين وشمال غرب بيت لحم
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء منزلين في قرية جلبون شمال شرق جنين، وآخر في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وفي قرية جلبون شمال شرق جنين، ذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزل المواطن خالد جمال أبو الرب، بحجة عدم الترخيص حسب وكالة فلسطين اليوم.

وأشار الشهود، إلى أن المنزل يتكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، ويقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين في القرية.

وفي أعقاب عملية الهدم، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، دون وقوع إصابات.

وفي قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عين جويزة "حي اسميع"، وهدمت منزل المواطن عثمان الشويكي المكون من طابق وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

جدير بالذكر، أن منطقة عين جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم عشرات المنازل واسوار استنادية وغرف زراعية، بهدف التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل عنها.

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